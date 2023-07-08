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Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» ван дер Сар попал в реанимацию

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Фото: Global Look Press/IMAGO
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Экс-вратарь сборной Нидерландов по футболу и английского «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар попал в реанимацию одной из больниц в Хорватии 7 июля, об этом сообщает издание 24 Sata.

«Эдвин ван дер Сар был госпитализирован в клиническую больницу Центра Сплита из-за неврологических проблем. Находится в клинике неврологии. Диагностика и лечение продолжаются. Он стабилен и чувствует себя хорошо», — указано в сообщении.

Отмечается, что в Хорватии 52-летний футболист находился на отдыхе. Ван дер Сара доставили в больницу вертолетом, где у него заподозрили кровоизлияние в мозг.

Ван дер Сар завершил карьеру 28 мая 2011 года. С ноября 2016 по май 2023 года занимал должность генерального директора клуба «Аякс». Он является единственным голкипером, выигравшим Лигу чемпионов УЕФА с двумя разными клубами: с «Аяксом» в 1995-м и с «Манчестер Юнайтед» в 2008 году.

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Ранее, 2 июля, сообщалось, что после первого матча предсезонного международного турнира (Кубок PARI Премьер) в Санкт-Петербурге, в котором встретились клубы «Зенит» и «Нефтчи», вратаря последних пришлось госпитализировать. Известно, что медицинская помощь понадобилась вратарю из-за того, что хавбек «Зенита» Владислав Саусь врезался в него.

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