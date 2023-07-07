Спортивные выходные с «Известиями»

Теннис

Уимблдонский турнир. Третий и четвертый круг

Первые дни третьего в сезоне турнира «Большого шлема» проходят очень медленно из-за постоянных дождей. Матчи постоянно переносятся, в результате чего еще не закончился даже второй круг соревнований. Но в ближайшие выходные Уимблдон-2023 должен подойти к своей середине, когда будут сыграны матчи третьего круга (1/16 финала) и начнутся встречи четвертого.

Пока у России остается немалое представительство в одиночных разрядах. У мужчин в третий круг вышли Андрей Рублев и Роман Сафиуллин. Даниил Медведев не успел доиграть свой матч второго круга с французом Адрианом Маннарино. Из-за темноты встреча прервалась до середины дня пятницы при счёте 2:0 по сетам в пользу Медведева и 4:4 в третьем сете, в случае победы в котором Даниил выиграет весь матч.

Рублев сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном, Сафиуллин — с аргентинцем Гидо Пельей. У женщин в ближайшие сутки Дарья Касаткина сыграет в третьем круге с Викторией Азаренко из Белоруссии. Также нас ждет российское противостояние Мирры Андреевой и Анастасии Потаповой. Екатерина Александрова в пятницу сыграет во втором круге с американкой Мэдисон Бренгл, а Анна Блинкова — с румынкой Ириной Бегу.

7–9 июля, 14:00–21:00. «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета» (Лондон, Великобритания). Прямые трансляции на сайтах ATP и WTA

Футбол

Кубок PARI Премьер. «Нефтчи» — «Црвена Звезда», «Зенит» — «Фенербахче»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк Игрок ПФК «Нефтчи» Исмаил Зульфугарлы (слева) и игрок ФК «Зенит» Данил Круговой (справа) во время Кубка PARI Премьер 2023

В конце недели петербургский «Зенит» завершит выступление на домашнем выставочном турнире. Подопечные Сергея Семака обыграли бакинский «Нефтчи» (3:1) и проиграли белградской «Црвене Звезде» (1:2). Вечером 9 июля они примут на своем поле стамбульский «Фенербахче». А сутками ранее там же сыграют между собой «Нефтчи» и «Црвена», которым в середине июля также предстоит встретиться в Питере с «Фенером».

Кубок PARI Премьер стал за последние полтора года самым представительным турниром на территории России с точки зрения участия в нем европейских команд. У «Зенита» игра с турецким клубом будет последней контрольной встречей перед стартом сезона.

8 июля, 19:30, стадион «Смена» (Санкт-Петербург). 9 июля, 19:30, стадион «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Футбол

Братский кубок. ЦСКА — «Динамо»

Фото: РИА Новости/Александр Вильф Игроки ФК «Динамо»

Продолжают подготовку к сезону и потенциальные конкуренты «Зенита» по борьбе за золото чемпионата России. Среди них московские ЦСКА и «Динамо», которые в выходные дважды сыграют друг с другом контрольные матчи в рамках так называемого Братского кубка. Первая встреча пройдет на домашнем стадионе армейцев, вторая — на динамовской арене.

Обе команды почти не изменились по составу по сравнению с прошлым сезоном, но «Динамо» впервые на глазах своих болельщиков сыграет под руководством нового главного тренера Марцела Лички. Широкая публика сможет оценить изменения в игре бело-голубых после июньских кадровых перемен.

8 июля, 13:30, «ВЭБ Арена» (Москва). 9 июля, 16:30, «ВТБ Арена» (Москва). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Автоспорт

Ралли-рейд «Шелковый путь»

Фото: Пресс-служба Ралли-Рейда «Шелковый путь»

6 июля в Казани стартовал 13-й международный ралли-рейд «Шелковый путь». Это одно из самых престижных гоночных соревнований и самая известная гоночная многодневка в России. В 2023 году в ней примут участие 98 команд. Участники проедут по территориям 13 регионов нашей страны. Общая протяженность дистанции составит более 5200 км.

Ралли пройдет в девять этапов и завершится в Москве 15 июля. Среди звездных участников — победитель ралли Дакар-2017 в классе квадроциклов Сергей Карякин и чемпион мира – 2015 по автогонкам на выносливость FIA WEC Роман Русинов, который впервые выступит в «Шелковом пути».

7 июля, первый этап (Казань – Уфа). 8 июля, второй этап (Уфа – Магнитогорск). 9 июля, третий этап (Магнитогорск, кольцевой этап). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Страна»