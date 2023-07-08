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В двух округах Иркутска ввели режим ЧС из-за повышения уровня рек

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Фото: РИА Новости/Кирилл Шипицин
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Из-за дождевого паводка в реках Ангаре, Иркут и Ушаковке в нескольких округах Иркутска ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщается на официальном портале города 8 июля.

«По поручению мэра Руслана Болотова введен режим чрезвычайной ситуации на территории Правобережного округа в районе микрорайона Падь Грязнуха, садоводств Плишкинского тракта, улицы Аларская, в Октябрьском округе — улицы Вилюйская», — сказано в сообщении.

Как сообщила служба гидрологического мониторинга, уровень воды в реке Ушаковке в районе города за сутки увеличился на 71 см и составил 192 см (критический — 339). Уровень реки Иркут, напротив, понизился, однако до критического уровня подъема воды его отделяет 33 см. Уровень Ангары составил 545 см.

На данный момент администрация города принимает все возможные меры для защиты от подтопления жилых домов.

По состоянию на 8 июля в регионе подтоплено более 600 участков и три жилых дома.

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Ранее, 6 июля, власти Байкальска Иркутской области ввели режим ЧС из-за паводка, начавшегося в связи с дождями. Мэр города Василий Темгеневский предупредил жителей, что им стоит собрать медикаменты и документы на случай эвакуации, а также запастись питьевой водой.

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