В Байкальске Иркутской области введен режим ЧС из-за паводка

Власти Байкальска Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, начавшегося в связи с дождями. Об этом 6 июля сообщил мэр города Василий Темгеневский.

«С сегодняшнего дня в городе объявлен режим ЧС. Оповещение жителей территорий возможного подтопления будет проведено в ближайшее время мобильными группами. Без паники», — отметил градоначальник на своей странице во «ВКонтакте».

Темгеневский предупредил жителей, что им стоит собрать медикаменты и документы на случай эвакуации, а также запастись питьевой водой. О дальнейших действиях властей будет объявлено по радио и громкой связи.

Ранее в этот день стало известно, что река Кручина разлилась и подтопила более 100 домов в селе Ильинка в Забайкалье. Как сообщили в прокуратуре Забайкальского края, это произошло из-за обильных осадков и прорыва дамбы. Прокуратура Читинского района региона начала проверку.

Тогда же в распоряжении «Известий» появилось видео из Приморья, на котором запечатлено, что улицы Уссурийска затопило после обильных осадков. Под воду полностью ушла проезжая часть на Садовой улице. Похожая ситуация складывается на придомовых участках.