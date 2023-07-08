Почти 200 тыс. жителям японского Идзума рекомендовали эвакуироваться из-за непогоды

Все жители города Идзумо в японской префектуре Симанэ получили сообщения об эвакуации из-за ливней. Об этом 8 июля сообщает NHK.

Так, 173 тыс. человек предупредили об угрозе оползней и затоплений. Из-за непогоды введен четвертый уровень опасности из пяти. Это говорить о необходимости эвакуироваться в убежище.

Синоптики предупреждают, что ливни могут продолжаться еще несколько дней.

Также 3 июля около 500 тыс. жителей юго-западной части Японии получили уведомление о необходимости эвакуироваться из-за угрозы разлива рек и оползней, вызванных продолжающимися ливнями.

Каждое лето в юго-западной части Японии идут сильные ливни. Это приводит к разливу рек, затоплению обширных территорий, оползням и человеческим жертвам.