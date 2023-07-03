Около 500 тыс. японцев получили уведомление об эвакуации из-за ливней

Около 500 тыс. жителей юго-западной части Японии получили 3 июля уведомление о необходимости эвакуироваться из-за угрозы разлива рек и оползней, вызванных продолжающимися ливнями, сообщил телеканал NHK.

«В различных частях Кюсю распространены уведомления об эвакуации, а также о подъеме уровня воды в реках и затоплении жилых районов и дорог», — сказано в сообщении.

В городе Курумэ (юго-западная префектура Фукуока) не менее 115 тыс. человек получили приказ об эвакуации. Уровень угрозы из-за возможных наводнений и оползней там был повышен до четвертого уровня из пяти возможных.

Город Такатихо в префектуре Миядзаки было рекомендовано эвакуировать полностью в связи с возрастающим риском стихийных бедствий.

Сложная ситуация складывается и в юго-западной префектуре Кумамото. Оттуда эвакуировано более 360 тыс. человек.

Каждое лето в юго-западной части Японии идут мощные ливни. Это приводит к разливу рек, затоплению обширных территорий, оползням и человеческим жертвам.

24 июня министерство внутренних дел Чили ввело режим чрезвычайной ситуации в нескольких регионах страны из-за наводнений, вызванных ливнями. По данным МИД республики, более 1 тыс. человек находятся во временных убежищах. Наводнение повредило и разрушило свыше 200 домов.

23 июня сообщалось, что около 500 тыс. жителей индийского штата Ассам пострадали в результате наводнений. Есть сведения об одном погибшем. За последние сутки паводковые воды прорвали десять дамб и повредили еще три, размыли почти сотню дорог, разрушили три моста.