В посольстве РФ призвали США не политизировать работу ОЗХО

США используют работу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) как предлог для борьбы с другими государствами, в частности с Россией. Об этом 8 июля заявили сотрудники дипмиссии РФ в Вашингтоне.

Они раскритиковали обвинения в адрес РФ из-за якобы хранения незадекларированного запаса боевых отравляющих веществ, напомнив, что в действительности все опасные ресурсы были досрочно ликвидированы еще в 2017 году, и этот факт подтвердила ОЗХО.

«Рекомендуем американской стороне <...> прекратить политизировать деятельность ОЗХО и не превращать эту организацию из международного инструмента химразоружения в орудие борьбы с неугодными Вашингтону государствами», — говорится в Telegram-канале российского представительства.

В посольстве допустили, что таким образом Соединенные Штаты Америки пытаются отвести внимание от запоздалого уничтожения собственных арсеналов.

Накануне лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл сообщил об окончательной ликвидации задекларированного химического оружия. По его словам, от последних запасов избавились на военном складе в штате Кентукки. Информацию подтвердила пресс-служба Белого дома.

Ранее, 12 мая, стало известно, что американский президент Джо Байден планирует завершить процесс химразоружения к осени 2023 года.

До этого, 10 февраля, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс объявила, что арсенал отравляющих веществ будет ликвидирован весной.

Конвенция о запрещении химического оружия (КЗХО) вступила в силу 29 апреля 1997 года. Участниками конвенции на данный момент являются больше 190 стран, в том числе США и Россия.