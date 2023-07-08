Реклама
Прямой эфир
Мир
В посольстве РФ призвали США не политизировать работу ОЗХО
Общество
Метеоролог рассказал о похолодании в Москве с 10 июля
Армия
Авиация ВС РФ нанесла удары по позициям ВСУ на купянском направлении
Мир
Почти 200 тыс. человек в Японии предписано эвакуироваться из-за ливней
Общество
Мишустин одобрил получение ФСБ доступа к базам данных заказов такси
Общество
Подозреваемых в нападении на адвоката Пономареву доставили в СК
Общество
Синоптики предупредили о грозе в отдельных районах Москвы 8 июля
Мир
Четыре человека погибли в Бразилии из-за обрушения здания
Мир
Эрдоган выразил надежду на переговоры с Путиным по зерновой сделке
Происшествия
ВСУ ночью обстреляли Донецк и Светлодарск снарядами натовского калибра
Мир
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил об отставке
Армия
Шойгу проверил подготовку новых соединений на полигонах ЮВО

В посольстве РФ призвали США не политизировать работу ОЗХО

Посольство России в США призвало не разыгрывать антироссийскую карту
0
Фото: TASS/SHAWN THEW
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США используют работу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) как предлог для борьбы с другими государствами, в частности с Россией. Об этом 8 июля заявили сотрудники дипмиссии РФ в Вашингтоне.

Они раскритиковали обвинения в адрес РФ из-за якобы хранения незадекларированного запаса боевых отравляющих веществ, напомнив, что в действительности все опасные ресурсы были досрочно ликвидированы еще в 2017 году, и этот факт подтвердила ОЗХО.

«Рекомендуем американской стороне <...> прекратить политизировать деятельность ОЗХО и не превращать эту организацию из международного инструмента химразоружения в орудие борьбы с неугодными Вашингтону государствами», — говорится в Telegram-канале российского представительства.

В посольстве допустили, что таким образом Соединенные Штаты Америки пытаются отвести внимание от запоздалого уничтожения собственных арсеналов.

Границы терпения: почему Псаки обвинили во лжи
Посол России в США назвал обвинения со стороны Псаки в использовании химического оружия и захвате других государств лживыми

Накануне лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл сообщил об окончательной ликвидации задекларированного химического оружия. По его словам, от последних запасов избавились на военном складе в штате Кентукки. Информацию подтвердила пресс-служба Белого дома.

Ранее, 12 мая, стало известно, что американский президент Джо Байден планирует завершить процесс химразоружения к осени 2023 года.

До этого, 10 февраля, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс объявила, что арсенал отравляющих веществ будет ликвидирован весной.

Конвенция о запрещении химического оружия (КЗХО) вступила в силу 29 апреля 1997 года. Участниками конвенции на данный момент являются больше 190 стран, в том числе США и Россия.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023