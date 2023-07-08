Посол Мексики заявил о сложностях для запуска авиасообщения с Россией

Мексика открыта к возобновлению прямого авиасообщения с Россией, поступали предложения летать через Северный полюс, но сделать это в ближайшем будущем пока что очень сложно. Об этом 8 июля заявил посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас в интервью с «РИА Новости».

«К сожалению, в обозримом будущем, я думаю, это будет очень сложно. Мексика открыта к возобновлению прямого авиасообщения между нашими аэропортами, но из-за логистики сделать это затруднительно. Есть, конечно, альтернативные маршруты, например через север, но это вряд ли возможно», — сказал посол.

Мехиас отметил, что путешествие через север возможно, добавив, что с Мексикой уже связывались представители аэропорта Внуково. Они сообщили о возможности совершать полеты между странами через Северный полюс.

«Но это зависит не от мексиканского правительства, а от частных компаний», — добавил он.

Дипломат объяснил, что для таких перелетов нужны дальнемагистральные самолеты, которые в наличии есть только у крупных компаний, «а их партнеры обычно — в странах, которые ввели санкции против России».

Интерес к возобновлению прямого авиасообщения между Россией и Мексикой непременно есть среди туристов, ведь до прекращения прямых перелетов ежемесячно совершалось 27 рейсов, подчеркнул посол. В настоящее время существуют только непрямые полеты — через Стамбул, ОАЭ, сказал он, подчеркнув увеличение стоимости билетов.

23 января «Известиям» в посольстве Мексики в России заявили, что власти намерены увеличить летную программу в Россию после восстановления авиасообщения. Несмотря на ограничения, в период с января по ноябрь 2022 года Мексику воздушным транспортом посетило почти 80 тыс. граждан России.

Ранее, 27 октября прошлого года, тогда еще действующий посол страны в России Норма Пенсадо Морено в интервью «Известиям» заявила, что на фоне антироссийских санкций восстановить прямое авиасообщение между двумя государствами в ближайшее время не удастся.

Она уточнила, что в настоящее время вопрос прямого авиасообщения «не в руках Мексики», хотя страна и сейчас готова принимать российских туристов. Она оставалась открытой для туристов и из других государств даже во время пандемии, добавила дипломат.

Авиасообщение стран прервалось в феврале 2022 года. Из-за западных санкций российским самолетам было запрещено пересекать воздушное пространство Канады и США.