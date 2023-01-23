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В Мексике заявили о планах увеличить летную программу в Россию

Мексика намерена увеличить летную программу в Россию после восстановления авиасообщения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Власти Мексики надеются на восстановление авиасообщения с Россией. Об этом «Известиям» заявили в посольстве страны в Москве, добавив, что в их планы входит увеличение летной программы.

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«К сожалению, пока приходится констатировать, что условий для решения этого вопроса нет. До февраля 2022 года летало 27 рейсов в месяц. Мы надеемся восстановить сообщение и даже договориться об увеличении частоты рейсов и новых маршрутах. Это даст большой импульс для туризма между нашими странами», — отметили в дипмиссии.

Авиасообщение стран прервалось в феврале 2022 года. Из-за западных санкций российским самолетам было запрещено пересекать воздушное пространство Канады и США.

В посольстве Мексики в Москве пояснили «Известиям», что применяют политику открытых дверей для всех граждан мира. Несмотря на ограничения, в период с января по ноябрь 2022 года Мексику воздушным транспортом посетили почти 80 тыс. граждан России.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) выразили уверенность, что вскоре ситуация с сообщением наладится, поскольку такие шаги уже предпринимаются в отношении других стран Латинской Америки.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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