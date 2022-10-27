Мексика не сможет в ближайшее время восстановить авиасообщение с РФ

На фоне санкций восстановить прямое авиасообщение между двумя государствами в ближайшее время не удастся. Об этом в интервью «Известиям» заявила посол страны в России Норма Пенсадо.

«После начала <российской СВО> на Украине и последующих санкций рейсы были приостановлены. Конечно, в этой ситуации мы не можем сказать, как можно восстановить прежний туристический поток», — сказала «Известиям» дипломат.

Она уточнила, что в настоящее время вопрос прямого авиасообщения «не в руках Мексики», хотя страна и сейчас готова принимать российских туристов. Она оставалась открытой для туристов и из других государств даже во время пандемии, добавила дипломат.

«В среднем до восстановления авиасообщения за первые пять месяцев 2021 года к нам прибыли 2,5 тыс. российских туристов. После этого их число выросло до 9 тыс. Так что наблюдалась довольно благоприятная тенденция к росту», — указала Пенсадо.

В интервью «Известиям» она также оценила перспективы сотрудничества Москвы и Мехико в нынешних условиях. По словам посла, в первые три триместра 2022 года двусторонний товарооборот составил $1,573 млрд. Также Норма Пенсадо рассказала о ключевой роли ООН в урегулировании кризиса на Украине и объяснила, почему Мексика не присоединяется к западным санкциям против РФ.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Мексика не разорвала отношения с РФ и не собирается»