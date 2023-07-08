Подразделения ПВО Северного флота провели учения в Арктике

Подразделения противовоздушной обороны армии Военно-воздушных сил (ВВС) и ПВО Северного флота, место дислокации которых находится в поселке Тикси Республики Саха (Якутия), провели тактическое учение по охране государственной границы в воздушном пространстве Арктики. Об этом 8 июля сообщила пресс-служба флота.

«В ходе выполнения учебной задачи военнослужащие провели комплекс мероприятий по радиолокационной разведке, с помощью компьютерного моделирования завели воздушные цели, отработали их сопровождение», — говорится в сообщении.

При помощи электронных пусков зенитных управляемых ракет было совершено поражение воздушных целей, добавили в Северном флоте.

«Было организовано тактическое взаимодействие боевых расчетов зенитных ракетных комплексов и радиотехнических подразделений по обмену радиолокационной информацией по воздушным целям», — сообщили в пресс-службе.

Также сообщается, что личным составом были отработаны тактическая маскировка техники и обеспечение охраны позиций от условных диверсионных групп.

Накануне сообщалось, что расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» Балтийского флота отработали на учениях нанесение групповых ракетных ударов по командным пунктам, аэродрому, железнодорожным узлам и другим критически важным объектам условного противника на полигоне в Калининградской области.

Ранее, 4 июля, Минобороны РФ сообщило, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет вблизи западного побережья Аляски. Экипажи самолетов отработали дозаправку топливом в воздухе в ходе выполнения полетного задания. Продолжительность полета составила более 13 часов.

Накануне военное ведомство показало кадры военных учений, на которых экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 провели учение по поиску подводной лодки в Баренцевом море. Летчики Ка-27 отработали приемы поиска подводной лодки и слежения за ней с помощью радиолокационных и гидроакустических средств. В определенном районе им начал противодействовать экипаж атомной подводной лодки.