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Расчеты «Искандер-М» отработали ракетный удар по условному противнику

Расчеты «Искандер-М» отработали нанесение ракетного удара группой по условному противнику
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Фото: РИА Новости
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Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» Балтийского флота отработали на учениях нанесение групповых ракетных ударов по командным пунктам, аэродрому, железнодорожным узлам и другим критически важным объектам условного противника на полигоне в Калининградской области. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба флота.

После получения координатов расчеты ОТРК «Искандер-М» выполнили учебные электронные пуски крылатых ракет по объектам условного противника. В групповом ракетном ударе были задействованы в одном и то же время несколько таких комплексов, отметается в сообщении, которое приводит «Интерфакс».

В нем подчеркивается, что в учениях были задействованы более 100 военнослужащих и до 20 единиц военной и специальной техники.

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Ранее, 4 июля, Минобороны РФ сообщило, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет вблизи западного побережья Аляски. Экипажи самолетов отработали дозаправку топливом в воздухе в ходе выполнения полетного задания. Продолжительность полета составила более 13 часов.

Накануне военное ведомство показало кадры военных учений, на которых экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 провели учение по поиску подводной лодки в Баренцевом море. Летчики Ка-27 отработали приемы поиска подводной лодки и слежения за ней с помощью радиолокационных и гидроакустических средств. В определенном районе им начал противодействовать экипаж атомной подводной лодки.

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