В затопленной Коломне появились серферы

Коломну 7 июля затопило в результате сильных осадков. В Сети появилось видео, на котором местный житель занимается серфингом на улицах города.

На кадрах видно, как мужчина, держась за трос, который прикреплен к машине, едет на доске для серфинга.

Ранее в этот день в Коломне во время грозы молния ударила в дерево, неподалеку от которого стояли люди. Момент удара очевидцы сняли на видео. Также в результате осадков десятки автомобилей в городе оказались наполовину затоплены.

По данным пресс-службы столичного подразделения МЧС, непогода продлится в регионе до полудня 8 июля. Возможны порывы ветра до 15–20 м/с.

Спасатели порекомендовали водителям избегать маневров на дороге, а пешеходам — обходить шаткие конструкции и рекламные щиты.