На Керченской переправе два десантных корабля начали перевозить автомобили

На Керченской переправе началась перевозка машин с помощью десантного корабля. Об этом 7 июля сообщила корреспондент «Известий» Вероника Котькова.

«В Керченский рыбный порт пришел большой десантный корабль, который переправил из порта Кавказ–Крым больше 10 единиц грузовой техники», — передала корреспондент.

Отмечается, что данный рейс был пробным для возможностей работы корабля в будущем на линии между Краснодарским краем и Республикой Крым

В июле после начала высокого курортного сезона из-за отсутствия авиасообщения с Крымом на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани образовались пробки. На утро 4 июля длина пробки составляла 4 км, время ожидания — до двух часов. Со стороны Крыма очередь составляла 0,1 км, время ожидания — 10 минут.

4 июля президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства по данному вопросу. Глава государства поручил максимально задействовать паромные переправы для решения проблемы. В ходе совещания министр транспорта Виталий Савельев отметил, что в Минобороны РФ готовы предоставить два БДК, каждый из которых берет по 40 автомобилей.

Через день, 5 июля, министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что затор при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края ликвидирован.

Однако пиковая ситуация ожидается 16–17 июля, уточнил Савельев.