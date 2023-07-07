Маслянистое пятно площадью более 60 тыс. кв. м обнаружено на поверхности Волги

На поверхности реки Волги в районе Астрахани обнаружено большое маслянистое пятно площадью более 60 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба Росприроднадзора 7 июля.

В этой связи инспекторы службы уже провели выездное обследование. Уточняется, что на месте загрязнения ощущается характерный для нефтепродуктов запах.

«Сотрудники «СевКасптехмордирекции» взяли пробы на анализ. После проведения лабораторных исследований будет дана оценка размеру вреда, причиненного водному объекту. Виновный в нарушении устанавливается», — говорится в Telegram-канале ведомтсва.

Ситуация находится на контроле у ведомства по надзору в сфере природопользования.

Ранее, 11 мая, житель Уссурийска сообщил в соцсетях о маслянистой пленке с неприятным запахом, которая наблюдалась на реке Раковка в парке «Зеленый остров». На место выехали три сотрудника окружного управления ГО и ЧС. Они обошли побережье и выявили примерное расположение источника выбросов — им оказался сброшенный в реку грязный мешок.