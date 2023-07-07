Реклама
Прямой эфир
Общество
Уголовное дело возбуждено по факту взрыва на заводе в Самарской области
Армия
Саперы МЧС ликвидировали три мины «Лепесток» в Донецке
Армия
Рогов сообщил о контратаке российских войск на Пятихатки
Наука и техника
Первое лекарство от болезни Альцгеймера одобрили в США
Мир
NYT сообщила о сокращении добровольных пожертвований украинской армии
Мир
Эрдоган заявил о невозможности одобрения вступления Швеции в НАТО
Мир
Бербок высказалась против передачи Украине кассетных боеприпасов
Общество
После нападения на адвоката Пономареву в Подмосковье возбудили уголовное дело
Армия
В зону спецоперации доставили технику из Тульской области
Мир
В Турции в отеле избили российского туриста
Общество
Актер Курганского театра драмы Рудольф Искаков умер в возрасте 82 лет
Авто
К концу лета автозапчасти могут подорожать на 10%

Маслянистое пятно площадью более 60 тыс. кв. м обнаружено на поверхности Волги

Росприроднадзор: на поверхности Волги в районе Астрахани обнаружено маслянистое пятно более 60 тыс. кв. м
0
Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На поверхности реки Волги в районе Астрахани обнаружено большое маслянистое пятно площадью более 60 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба Росприроднадзора 7 июля.

В этой связи инспекторы службы уже провели выездное обследование. Уточняется, что на месте загрязнения ощущается характерный для нефтепродуктов запах.

«Сотрудники «СевКасптехмордирекции» взяли пробы на анализ. После проведения лабораторных исследований будет дана оценка размеру вреда, причиненного водному объекту. Виновный в нарушении устанавливается», — говорится в Telegram-канале ведомтсва.

Ситуация находится на контроле у ведомства по надзору в сфере природопользования.

Мусорные реки: как спасти водные артерии страны от жидких отходов
Ответственность за сброс неочищенных сточных вод предлагают ужесточить

Ранее, 11 мая, житель Уссурийска сообщил в соцсетях о маслянистой пленке с неприятным запахом, которая наблюдалась на реке Раковка в парке «Зеленый остров». На место выехали три сотрудника окружного управления ГО и ЧС. Они обошли побережье и выявили примерное расположение источника выбросов — им оказался сброшенный в реку грязный мешок.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023