Грязный мешок стал причиной «нефтяных» пятен на реке в Уссурийске

Житель Уссурийска сообщил в соцсетях о маслянистой пленке с неприятным запахом, которая наблюдается на реке Раковка в парке «Зеленый остров». Очевидец утверждает, что неудовлетворительное состояние водоема наблюдается пятый день. По реке текут якобы нефтепродукты, пишет Vostokmedia в четверг, 11 мая.

На место выехали три сотрудника окружного управления ГО и ЧС. Они обошли побережье и выявили примерное расположение источника выбросов.

«Он находится между Пушкинским и Тургеневским мостами, так как выше по течению пятен уже нет. Вероятная причина пятен на реке — колесо, тряпка или бочка, сброшенная в реку», — рассказал замдиректора управления ГО и ЧС Уссурийска Владимир Козьменко, его слова приводит ИА UssurMedia.

Спасатели МЧС обошли побережье и выявили источник маслянистой пленки. Им оказался сброшенный в реку грязный мешок. Находку вытащили на берег.

Козьменко заверил, что виновник инцидента понесет наказание, но этим займется уже административная комиссия. Он добавил, что сильной угрозы для экологии эти пятна не представляют.