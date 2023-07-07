Эколог сочла логичным запрет КНР на импорт из Японии после сброса воды с АЭС

Доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Татьяна Ледащева рассказал «Известиям» о том, справедливы ли опасения Китая, который запретил ввоз продуктов из 10 префектур Японии из-за решения Токио сбросить воду с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» в океан.

По словам специалиста, радиоактивные отходы опасны для живых организмов в любом виде. Так, важна не только разовая, но и накопленная доза отходов.

«Важно также понимать, что технология очистки должна неукоснительно выполняться (что не гарантировано на таком продолжительном промежутке времени из-за износа оборудования и случайных факторов). Даже остаточные дозы радиоактивных изотопов внесут свой вклад в воздействие на окружающую среду, и как это проявится в будущем — не вполне понятно в настоящее время, риски есть», — объяснила Ледащева.

Среди последствий эколог назвала возможную трансформацию экосистемы океана в связи с реакцией на внесение очищенных до нормативных значений сточных вод.

Доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции РУДН выразил мнение, что озабоченность Китая вполне понятна.

«В подавляющем большинстве стран разработаны нормативы для контроля уровня радиации в продуктах питания. Так, в России имеется довольно подробная база нормативных документов, например «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.1078-01» п. 3.20, согласно которому в пищевых продуктах контролируется содержание радионуклидов — цезия-137 и стронция-90», — уточнил он.

В то же время он предположил, что помимо обоснованных санитарных требований для обеспечения безопасности потребителей запрет Китая на ввоз продуктов из Японии может носить и геополитический характер.

Пинаев заметил, что МАГАТЭ ранее публиковало доклад о безопасности сброса сточных вод с АЭС «Фукусима-дайити», после очистки с применением технологии Advanced Liquid Processing System (ALPS) («усовершенствованная система водоочистки»). Разрешение на сброс воды в море было дано на основании того, что результаты применении выбранной технологии сочли приемлемыми, отметил эколог.

«Если технологии очистки позволят освободить сточные загрязненные воды АЭС от всех тяжелых соединений, в составе сбрасываемых вод останется только тритий с периодом полураспада более 12 лет. Тритий также образуется в природе и выводится живыми организмами. Таким образом, МАГАТЭ полагает, что при соблюдении технологии риск минимальный, хотя рассматривались и другие проекты утилизации сточных вод АЭС. Но надо отметить, что среди экспертов МАГАТЭ не было единства по данному вопросу», — заключил он.

О решении властей Китая стало известно 7 июля.

5 июля гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил территорию «Фукусимы-1», где планируется произвести слив очищенной от радиации воды в океан, и заявил, что для контроля за этим процессом агентство откроет свой офис на территории станции. По его словам, МАГАТЭ останется на АЭС до тех пор, пока вся очищенная вода не будет безопасно сброшена.

В 2011 году на «Фукусиме-1» произошла радиационная авария, начавшаяся из-за сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами. В окружающую среду попали в основном летучие радиоактивные элементы, объем выброса которых составил до 20% от выбросов при чернобыльской аварии.

В 2021 году правительство Японии официально разрешило слить с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан значительную часть воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ. В настоящее время в стальных баках на территории «Фукусимы-1» скопилось свыше 1,25 млн т жидкости, однако в ней содержатся изотопы трития, который не удается технически извлечь. Правительство страны отмечает, что во время сброса в океан концентрация этого вещества будет соответствовать норме, установленной Всемирной организацией здравоохранения для питьевой воды.

Правительство Японии планирует сбросить очищенную воду с АЭС в океан уже в августе, написала газета Nikkei. Отмечалось, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сочло крайне незначительным влияние этого мероприятия на людей и экосистему. Также агентством был опубликован доклад, в котором подчеркивалось соответствие планов Токио международным стандартам.