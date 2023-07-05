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МАГАТЭ откроет офис на АЭС «Фукусима-1» для контроля за сбросом воды

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Фото: REUTERS/Hiro Komae
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетил территорию аварийной японской атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1», где планируется произвести слив очищенной от радиации воды в океан. Как сообщает 5 июля телеканал NHK, Гросси заявил, что для контроля за этим процессом МАГАТЭ откроет свой офис на территории АЭС.

«МАГАТЭ останется на АЭС «Фукусима-1» до тех пор, пока последняя капля очищенной воды не будет безопасно сброшена», — подчеркнул он.

Глава агентства также осмотрел оборудование, которое будет использоваться для слива воды, и обсудил эту тему на встрече с местными жителями. Среди них присутствовали главы местных органов власти и рыболовных кооперативов.

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При этом доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции РУДН Владимир Пинаев в разговоре с «Известиями» 5 июля выразил сомнения в том, что сброс воды с «Фукусимы-1» в океан, который планирует осуществить Япония, окажет на жителей и экосистему региона незначительное воздействие.

Он отметил, что национальные стандарты, как показывает практика, могут иметь политические и экономические основания.

Правительство Японии планирует сбросить очищенную воду с АЭС «Фукусима-1» в океан уже в августе, написала газета Nikkei. Отмечалось, что МАГАТЭ сочло крайне незначительным влияние этого мероприятия на людей и экосистему. Также агентством был опубликован доклад, в котором подчеркивалось соответствие планов Японии международным стандартам.

7 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призвала Токио к большей прозрачности в отношении планов по сбросу воды. По ее словам, Японии следовало бы ответить на вопросы, направленные ей Россией и КНР, а также предоставить полный доступ ко всей интересующей информации и к взятию проб воды.

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