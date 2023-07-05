Эколог поставил под сомнение безопасность сброса воды с «Фукусимы-1»

Заявления о том, что сброс воды с «Фукусимы-1» в океан, который планирует осуществить Япония, окажет на жителей и экосистему региона незначительное воздействие, вызывают сомнение. Об этом в разговоре с «Известиями» 5 июля заявил доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции РУДН Владимир Пинаев.

О том, что правительство Японии планирует сбросить очищенную воду с аварийной АЭС «Фукусима-1» уже в августе, написала ранее в этот день газета Nikkei. Отмечалось, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сочло крайне незначительным влияние на людей и экосистему слива воды с АЭС в океан. Также агентством был опубликован доклад, подчеркивающий соответствие планов Японии международным стандартам.

Как отметил Пинаев, планы сброса воды с разрушенной АЭС «Фукусима-1» были озвучены еще в начале года. А в апреле прошлого года в китайских СМИ появлялись тонкие намеки на то, что Япония уже сбрасывает радиоактивную воду в мировой океан.

«К сожалению, на международной арене многие решения с значимым экологическим аспектом (значимыми экологическими последствиями) принимаются на самом деле без серьезных обоснований, а исходя из геополитических и экономических соображений. Так, в марте 2011 года (после аварии) Тайвань, как и многие страны, ввел запрет на ввоз продуктов питания из пяти задетых аварией японских префектур, а в феврале 2022 года тихо снял запрет без приведения каких-то серьезных обоснований безопасности», — заявил Пинаев.

Он обратил внимание, что в январе текущего года было заявлено, что уровень радиоактивности воды на АЭС «Фукусима-1» после обработки соответствует национальному стандарту. Однако национальные стандарты, как показывает практика, могут иметь политические и экономические основания.

«Так, в России безопасной считается доза облучения 3 миллизиверт (мЗв) в год, а максимальной — 5 мЗв, тогда как Япония установила стандарт в 20 мЗв, для того чтобы жители могли вернуться в дома, оставленные после аварии. Основания понятны: в Японии слишком мало места, чтобы пустовала зона более 40 км вокруг «Фукусимы». Поэтому предельная доза в национальном стандарте «скакнула» аж в 20 раз. Но насколько это решение обосновано с экологической и медицинской точек зрения, вопрос остается открытым», — подчеркнул эколог.

По его словам, МАГАТЭ также «не грешит против истины», говоря, что уровень радиоактивности соответствует норме. Так, согласно документу «Радиационная защита и безопасность источников излучения: Международные основные нормы безопасности», установлены референтные дозы в зависимости от ситуации получения облучения.

«И доза 20–100 мЗв является допустимой в ситуации установления референтных уровней для остаточной дозы после ядерной или радиационной аварии. Какой срок установлен для этой остаточной дозы, не уточняется», — отметил Пинаев.

В свою очередь доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции РУДН Татьяна Ледащева отметила, что норма радиации — это очень относительное понятие.

«В 1950 году скандинавский ученый Рольф Зиверт установил, что у облучения нет порогового уровня, при котором у человека гарантированно не будет наблюдаться заметных или незаметных повреждений. Любой уровень радиации способен вызывать изменения в организме людей — соматические и генетические изменения, многие из которых имеют накопительный эффект», — рассказала Ледащева.

И, по ее словам, важна не только разовая, но и накопленная доза: одно дело — получить до 20 или даже 100 мЗв сразу после аварии, совсем другое — получать эти 20 мЗв ежегодно на протяжении десятков лет, потому что это стало своеобразной нормой в данной местности.

«Также надо добавить, что, по некоторым сообщениям, Япония намерена возобновить работу с АЭС. И, поскольку у страны нет лишних территорий, которые можно было бы закрыть на десятки лет и построить новую АЭС в другом месте, очевидно, восстанавливать будут именно «Фукусиму». В таком случае неизбежно, что от хранящейся там загрязненной воды будут избавляться. И мнение мировой общественности, в том числе стран близлежащих, учитываться, вероятно, не будет», — подытожила специалист.

7 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призвала Токио к большей прозрачности в отношении планов по сбросу воды с АЭС «Фукусима» в океан. По ее словам, Японии следовало бы ответить на вопросы, направленные ей Россией и КНР, а также предоставить полный доступ ко всей интересующей информации и к взятию проб воды.