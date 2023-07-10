Непостоянный двор: в РФ вдвое снизилось предложение жилья для аренды

За год предложение арендного жилья в крупных городах России сократилось до 53%, за последний месяц — до 15%. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка недвижимости. Часть сдававших квартиры сейчас решила их продать, также начали возвращаться уехавшие за границу россияне , пояснили аналитики. С началом делового сезона арендные ставки могут подняться на 10–15% , прогнозируют эксперты.

Заметное снижение

В городах с населением более 500 тыс. жителей, а также в Московской и Ленинградской областях предложение арендного жилья за год сократилось на 53%, за последний месяц — на 15%, сообщил «Известиям» руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов. С начала 2023-го показатель уменьшился на 37%, добавил он.

— Число лотов, доступных для аренды, снижается седьмой месяц подряд. Такая динамика нетипична для стандартных сезонных циклов, — сказал Алексей Попов. — Обычно с декабря по март объем предложения растет, и лишь затем начинается его сокращение.

По информации эксперта по недвижимости федеральной компании «Этажи» Никиты Налимова, в крупных городах объем предложения сократился на 8–10%, притом что традиционно спрос на съемные квартиры начинает расти только во второй половине июля. За год, по его словам, квартир в экспозиции стало меньше на 50%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По сравнению с сентябрем 2022 года объем предложения арендного жилья действительно сократился, согласна гендиректор VSN Realty Яна Глазунова. В крупных городах некоторые квартиры, ранее сдаваемые на длительный срок, перевели на рынок краткосрочной аренды, отметила она. Часть сдававших квартиры решила их продать, также начали возвращаться уехавшие за границу россияне, что увеличило спрос на арендованное жилье и снизило число предложений, добавил Никита Налимов.

Кроме того, как отметила управляющий партнер Dombook, основатель «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова, немало арендодателей обычно снимают летом объявления, чтобы сдать квартиру во время высокого спроса ближе к осени.

Впрочем, по данным Алексея Попова, интерес к аренде жилья растет на протяжении всего 2023 года. Несмотря на то что июнь не принято относить к высокому сезону на рынке, индекс спроса растет и в последние недели, подчеркнул он. Это происходит в том числе потому, что в сентябре 2022 года многие люди отложили решение вопроса аренды жилья из-за политических событий.

Дополнительный импульс тренду, по словам Алексея Попова, придает и то, что многие компании отменяют возможность удаленной работы — люди, работавшие последние несколько лет на дачах, возвращаются.

— При этом уже третий год подряд мы отмечаем более ранний рост активности арендаторов, — сказал Никита Налимов. — До пандемии пик приходился на август–сентябрь, но теперь люди нередко хотят снять квартиру до начала делового сезона, чтобы выбор был больше, а цены — ниже.

В ожидании осени

Ежегодно к осени объем предложения сокращается, и 2023-й не станет исключением, считает Никита Налимов. В таких условиях найти недорогие варианты квартир с хорошим ремонтом гораздо сложнее , добавил он.

Если не будет внешних потрясений, к началу делового сезона на арендный рынок вернутся квартиры тех собственников, которые сняли объявления на лето , сказала Ирина Доброхотова. Поэтому возможен незначительный рост предложения. Но его быстро поглотит сезонный спрос со стороны студентов, служащих, приезжих из регионов, полагает она.

— С высокой долей вероятности мы увидим стандартный годовой цикл с существенным сокращением объема активного предложения к концу сентября , — полагает Алексей Попов. — Относительно сегодняшних уровней показатель может снизиться на 35–40%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Обычно в августе и сентябре из-за высокого спроса растет и стоимость такого жилья, сказал Алексей Попов. Арендаторы сначала разбирают более доступные лоты, остается больше дорогих предложений, что и приводит к росту средней цены, пояснил он.

По наблюдениям директора департамента аренды «Самолет Плюс» Ефима Вайсберга, арендные ставки растут последние три месяца. По прогнозу генерального директора Nika Estate Виктора Садыгова, цены на съемные квартиры могут вырасти на 10–15% с дальнейшим ростом спроса.

— Мы не исключаем, что на пике спроса средние ставки аренды могут вырасти на 10–15%, особенно в тех городах, где отмечалась наибольшая коррекция, — подтвердил Никита Налимов. — Например, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средние ставки однокомнатных квартир в Москве снизились на 10%, в Санкт-Петербурге — на 16%, в Красноярске и Самаре — на 7%, в Воронеже — на 5%.

Если предложение продолжит сокращаться, а новые лоты будут быстро сдаваться, то действительно вероятен рост ставок — до 5–7%, считает Ирина Доброхотова.