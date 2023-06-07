Сдачи надо: арендное жилье за год подешевело на 15%

За год арендные ставки на самые популярные однокомнатные квартиры в крупных городах РФ упали на 10–15%. Например, в Санкт-Петербурге — на 14–15%, в Москве — на 13%, в Красноярске — на 9,1%, в Самаре — на 8,6%. За последний месяц стоимость такой жилплощади снизилась примерно на 1–2%. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка недвижимости. Ситуация в том числе связана с тем, что на рынок вышло жилье, которое покупали инвесторы во время пандемии. Спрос при этом тоже уменьшился, говорят эксперты.

Движение вниз

Арендные ставки на квартиры в крупных городах просели на 10–15% из-за снижения спроса и увеличения объема предложения, сказала «Известиям» генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова. Например, на однокомнатные квартиры в Санкт-Петербурге цены упали на 14–15%, в Москве — на 13%, в Красноярске — на 9,1%, в Самаре — на 8,6%, рассказала директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова.

По данным руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, сейчас из 18 крупнейших рынков (16 городов-миллионников и две пристоличных области) ставки аренды упали ниже прошлогодних уровней в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

— Тенденция на уменьшение цены на недвижимость, а главное на стоимость ее аренды в крупных городах, очевидна. Особенно это заметно по элитному сегменту, где есть запас для снижения. В некоторых районах жилье подешевело в 1,5–2 раза, — отметил руководитель компании Itleaders Егор Клопенко.

Есть несколько причин для снижения арендных ставок, сказала директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. По ее словам, одна из них — увеличение объема предложения за счет выхода на рынок квартир, которые люди покупали в период пандемии, во время доступной ипотеки с целью дальнейшей сдачи в аренду.

Льготную ипотеку на новостройки ввели весной 2020 года в качестве антикризисной меры поддержки строительной отрасли. Изначально ставка составляла 6,5%, сейчас — 8%.

— Во время пандемии люди выбирали наиболее бюджетные лоты — однушки, часто на старте продаж жилого комплекса. С момента ковида прошло несколько лет, дома достроились, собственники выставили квартиры для аренды, — сказала Юлия Дымова.

По словам Ольги Павлиновой, основная причина снижения средних ставок аренды — это активный рост предложения в большинстве крупных городов. Также заметен тренд на параллельную с продажей сдачу квартир в аренду: собственники заинтересованы очень быстро сдать свои квартиры на период продажи, из-за чего делают хороший дисконт арендной ставки.

— Еще одна причина — это сдача в аренду инвестиционных квартир, приобретенных с привлечением заемных средств: собственники сдают жилье, чем сокращают свои ежемесячные ипотечные платежи или вовсе перекрывают их платой за аренду, — продолжила Ольга Павлинова.

По ее словам, такие собственники понимают, что чем дольше они ищут арендаторов, тем больше теряют денег, поэтому тоже готовы делать скидки — нередко с перспективой пересмотра размера ежемесячных платежей через три-шесть месяцев.

— Также в числе причин — уменьшение интереса именно к однокомнатным квартирам. Сейчас среди арендаторов большое количество многодетных семей, которых интересуют трехкомнатные квартиры. Отмечается спрос этих арендаторов на предложения в домах рядом с рейтинговыми школами, — добавила Юлия Дымова.

Тенденция сейчас действительно актуальна для больших городов — там спрос сместился в сторону наиболее бюджетных лотов, сказала руководитель отдела продаж девелоперской компании «Мармакс» Анна Терехова.

«Известия» направили запрос в Минстрой.

Дальнейшие перспективы

За последний месяц стоимость аренды снизилась примерно на 1–2%, сообщила Ольга Павлинова. По данным «Циан.Аналитики», по итогам мая средние ставки в городах-миллионниках сократились на 0,5%, предыдущие четыре месяца цены менялись незначительно — от минус 1% до плюс 1%.

— В годовом выражении заметного уменьшения спроса мы не фиксируем. Рынок проходит свои обычные внутригодовые циклы, пусть и осложненные соответствующей новостной повесткой последних 15 месяцев. Но динамика спроса носит более сложный характер, чем постоянное снижение, — сказал Алексей Попов.

По мнению Ольги Павлиновой, сейчас на рынке наблюдается традиционное затишье перед бурей. Уже к концу июля — началу августа по мере роста спроса арендные ставки могут не только восстановить свои позиции, но и вырасти на 5–10%, полагает она.

— Причина в традиционно высоком спросе в конце лета — начале осени. Многие потенциальные арендаторы тянут до последнего с подбором съемного жилья, из-за чего каждый год в конце лета на рынке аренды начинается ажиотаж. Тогда собственники резко поднимают цены на свои объекты, а количество сдаваемых квартир резко сокращается, — рассказала эксперт.

Впрочем, по ее словам, постепенно начало активного сезона смещается на более раннее время: многие арендаторы стараются подобрать себе жилье до роста спроса, чтобы заключить договор с максимальным дисконтом и иметь более широкий выбор вариантов. Например, в прошлом году спрос начал расти с начала июля, добавила Ольга Павлинова. По прогнозу Алексея Попова, в среднесрочной перспективе можно ожидать сдержанного роста ставок.