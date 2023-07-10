На российском рынке появился минивэн Citroen Space Tourer

Французский минивэн Citroen Space Tourer появился в наличии у российских автодилеров, сообщает «Газета.Ru» 10 июля.

Шестиместный минивэн ввезен в Россию по параллельному импорту. Цена на автомобиль начинается от 5,7 млн рублей.

Citroen Space Tourer поставляется с безальтернативным двухлитровым 177-сильным турбированным дизельным двигателем в связке с автоматической коробкой передач.

Автомобиль оснащен такими опциями, как фронтальные и боковые подушки безопасности, система курсовой устойчивости, датчик усталости водителя, обогрев стекол и зеркал, бесключевой доступ, система распознавания дорожных знаков и двухзонный климат-контроль. Кроме того, салон Space Tourer оборудован откидными столиками и креслами с функцией массажа.

Немецкий производитель Mercedes-Benz 7 июля представил купе CLE: новая модель заменит на рынке двухдверные версии E-класса и C-класса. Новинка Mercedes-Benz ― это логическое продолжение родословной CLK, модели, производство которой пережило два поколения и длилось с 1997 по 2010 год. CLE во многом заимствует и соединяет в себе детали, которые можно встретить в новых итерациях E-класса и C-класса.