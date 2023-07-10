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На российском рынке появился минивэн Citroen Space Tourer

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Фото: Citroen
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Французский минивэн Citroen Space Tourer появился в наличии у российских автодилеров, сообщает «Газета.Ru» 10 июля.

Шестиместный минивэн ввезен в Россию по параллельному импорту. Цена на автомобиль начинается от 5,7 млн рублей.

Citroen Space Tourer поставляется с безальтернативным двухлитровым 177-сильным турбированным дизельным двигателем в связке с автоматической коробкой передач.

Автомобиль оснащен такими опциями, как фронтальные и боковые подушки безопасности, система курсовой устойчивости, датчик усталости водителя, обогрев стекол и зеркал, бесключевой доступ, система распознавания дорожных знаков и двухзонный климат-контроль. Кроме того, салон Space Tourer оборудован откидными столиками и креслами с функцией массажа.

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