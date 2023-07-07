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Mercedes-Benz представил новое купе CLE

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Фото: Mercedes-Benz
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Немецкий производитель Mercedes-Benz представил купе CLE: новая модель заменит на рынке двухдверные версии E-класса и C-класса. Об этом сообщает пресс-служба Mercedes-Benz.

Новинка Mercedes-Benz ― это логическое продолжение родословной CLK, модели, производство которой пережило два поколения и длилось с 1997 по 2010 год. CLE во многом заимствует и соединяет в себе детали, которые можно встретить в новых итерациях E-класса и C-класса.

В базовой версии CLE будет продаваться с заниженной на 15 миллиметров пассивной подвеской, которую можно дополнить в качестве опции электронноуправляемыми амортизаторами и подруливающей задняя ось. Благодаря последней радиус разворота купе уменьшится с 11,2 до 10,7 м.

Автомобиль оснащен двумя силовыми установками на выбор: трехлитровым бензиновым двигателем V6 мощностью 381 л.с. и двухлитровым «дизелем» (200 л.с.) в паре с автоматической трансмиссией 9G-Tronic. В будущем Mercedes-Benz обещает представить гибридную версию купе.

CLE повторяет интерьер топовых комплектаций C-Класса. Например, в салоне есть 12,3-дюймовый дисплей панели инструментов и 11,9-дюймовый дисплей системы мультимедиа. Новинка оснащена функцией атмосферной подсветки с 64 настройками, аудиосистемой Burmester. Сидения обшиты кожей наппа.

Производитель пока не раскрывает цену и сроки появления автомобиля на рынке, однако эксперты полагают, что модель выйдет в продажу до конца этого года, а цена цена на CLE будет в пределах $55–65 тыс. (примерно 4,96–5,87 млн рублей).

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Ранее, 3 июля, Lexus, суббренд японского автоконцерна Toyota, представил обновленную версию седана ES. Модель ES актуального поколения вышла на рынок пять лет назад, в 2021 году автомобиль претерпел рестайлинг, который затронул по большей части интерьер седана. Теперь Lexus решил обновить электронную начинку автомобиля, а также добавить несколько новых систем безопасности.

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