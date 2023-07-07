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Военный эксперт оценил планы Киева подготовить население к «нацсопротивлению»

Матвийчук: подготовкой населения к «нацсопротивлению» Киев создаст для НАТО видимость работы
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mihir Melwan
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Украина хочет продемонстрировать хоть какую-то активность перед саммитом НАТО в Вильнюсе 11–12 июля. Об этом 7 июля «Известиям» заявил бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Так он прокомментировал информацию на сайте Киевского городского совета о том, что власти столицы Украины начали запись гражданского населения для добровольного участия в учениях по подготовке к «национальному сопротивлению». В программу обучения входят основы минно-взрывной безопасности, правила обращения с взрывоопасными предметами, стрелковая подготовка и правила обращения с огнестрельным оружием, защита от оружия массового поражения, действия в условиях радиационного и химического загрязнения.

«Они пытаются перед саммитом отчитаться за проделанную работу, ведь затрачены огромные средства, а результата ноль. И потери огромнейшие. Если будут говорить и о потерях людских, и о потерях техники, и о том, почему нет результатов, то, соответственно, встанет вопрос о дальнейшем финансировании. Вот этими инициативами они хотят создать видимость активной работы, показывая, что Украина живет, сражается — «дайте денег, дайте технику, а мы будем дальше сражаться», — сказал эксперт.

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3 июля глава военного комитета НАТО Роб Бауэр признал, что проблемы в контрнаступлении ВСУ действительно существуют, в связи с чем оно будет очень сложным и потребует длительного времени.

30 июня главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сказал, что его бесят высказывания о медленном контрнаступлении Украины. В интервью The Washington Post он отметил, что «это не шоу, которое смотрит весь мир и делает ставки». Каждый день каждый метр дается украинской армии кровью, отметил он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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