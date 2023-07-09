Заснять со дна: ИИ проследит за морскими животными и подводными объектами

Российские ученые разработали систему технического зрения для наблюдения за подводным миром, которая автоматически определяет природные и искусственные объекты в глубине моря. Нейросеть узнает рыб, животных, водоросли и даже полупрозрачных медуз. Применение технологии позволит получить большой объем объективной информации о процессах, происходящих в мировом океане. Сейчас таких данных не хватает, так как классические экспедиции сложны и дороги. По мнению экспертов, использование оптических методов наблюдения под водой всегда связано со сложностями из-за плохой видимости. Однако всё, что способен разглядеть человек, способен увидеть и искусственный интеллект, при этом ИИ может анализировать гораздо больший объем информации .

Взгляд в бездну

Специалисты Южного Федерального университета (ЮФУ) разработали систему мониторинга подводного пространства на основе нейросети . Она в автоматическом режиме анализирует данные с видеокамер, установленных на глубине моря, и выявляет рыб, животных, растения, различные природные и искусственные объекты . Также разработку можно использовать для контроля состояния подводных трубопроводов. Точность распознавания изобретения составляет 90% . Авторы уже проводят тестовые испытания своего комплекса на базе университета в Кагальнике на берегу Азовского моря. Для этого используется видео со стационарной подводной камеры и еще одной, установленной на беспилотном батискафе.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Как рассказали в вузе, сегодня исследователи океана испытывают недостаток точных данных о состоянии морских глубин. Для того чтобы их получить, ученые вынуждены либо погружаться туда сами, либо использовать для этого дорогостоящие подводные аппараты . Кроме того, для расчета объемов рыбы в океане некоторые исследователи проводят ее тестовый лов, на основе которого высчитывают общее количество . Такие работы требуют снаряжения целой научной экспедиции. При этом оценки, основанные на этих методах, всегда приблизительны и имеют большую погрешность .

Фото: ЮФУ

— Мы занимаемся изучением подводного мира. Нас интересуют искусственные сооружения и биологические объекты . Для их анализа нам необходима система наблюдения. Мы предлагаем использовать сеть со стационарными буями и мобильными подводными аппаратами и установить на них видеокамеры, которые бы в реальном времени отслеживали, что происходит на глубине . Полученную таким образом картинку будет анализировать нейросеть , — сказал ведущий научный сотрудник кафедры океанологии ЮФУ Денис Кривогуз.

Применение такой системы даст исследователям океана большой объем объективной информации и поможет ответить на важные научные вопросы , пояснили разработчики. На первом этапе ученые хотят изучить экосистему Азовского моря .

Узнать медузу

Разработка может детектировать как статичные, так и движущиеся объекты. Для ее работы можно использовать обычные портативные камеры или даже камеру смартфона, спрятанную в защитный бокс . При съемке с батискафа важно сохранять четкость картинки, для этого используется стабилизация.

Фото: ЮФУ

Нейросеть разбивает изображение на кадры, анализирует его и снова превращает в видео . Обработка оптических данных, полученных под водой, представляет особую сложность из-за высокой мутности и плохого освещения. Ученые искусственно ухудшают качество видео, на котором обучают программу, различными помехами, чтобы ИИ был готов к работе в сложных условиях . Однако всё равно для качественных результатов системе необходима хотя бы минимальная прозрачность.

Для тренировки нейросети ученые в ручную размечают изображение подводного мира, на котором указывают попавшие в поле зрения камеры виды морских животных и растений, разные свойства дна и другие данные. Работа ученых рассчитана на длительный период, так как в Азовском море очень разнообразные флора и фауна.

— Например, мы обучили ИИ узнавать взрослых пиленгасов и их мальков, рыбу-иглу, бычков и медуз. Сложнее всего узнавать медузу, так как под водой она полупрозрачна и выглядят необычно . Мы постоянно добавляем новые объекты и переучиваем нейросеть , — сказал Денис Кривогуз.

Фото: ЮФУ

Разработчики экспериментируют с различными состояниями морской среды, вместе с изменениями которых меняется и внешний вид объектов .

— Любой объект в водной среде при разном количестве ила и мутности выглядит по-разному. Например, меняется его цвет. А нейросеть ориентируется именно по этим характеристикам: цвету, форме, блеску. Поэтому мы постоянно повышаем вариативность, за счет изображений с разным качеством воды , — добавил специалист.

Засечь дельфина

В океане уже существуют мониторинговые системы. Например, американцы наблюдают за вулканом в Тихом океане . Это набор датчиков, который реагирует на землетрясения и извержения. Однако оптические методы наблюдения в ней не используются , рассказал «Известиям» главный научный сотрудник Геологического института РАН Александр Мазарович.

— Сложность наблюдений под водой объясняется почти полным отсутствием света. Для работы там необходимо очень мощное освещение. Однако даже при использовании прожектора видимость ограничена 10–15 м. Насколько наблюдение с помощью видеокамер в таких условиях будет эффективно, непонятно. Возможно, для контроля за рыбными ресурсами этого достаточно, но для геологических исследований площадь обзора слишком мала , — сказал Александр Мазарович.

Визуальные наблюдения проводятся с подводных аппаратов. Они исследуют на дне отложения коренных пород, движутся вдоль них и просматривают. При этом, по его словам, насколько массово можно это использовать, непонятно, так как это потребует гигантских финансовых вложений. Кроме того, на глубине очень высокое давление. И камеру может просто сплющить , как недавно батискаф «Титан», добавил эксперт.

Обломки подводного аппарата «Титан» из экспедиции OceanGate Фото: REUTERS/David Hiscock

— Радиус действия такой системы ограничен несколькими десятками метров. Если мимо промчится, например, дельфин, он попадет в поле зрения камеры на какое-то мгновение, поэтому эта идея кажется мне бесперспективной , — сказал научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии РАН Александр Агафонов.