Военкор «Известий» показал работу минометчиков на нью-йоркском направлении

Минометчики 132-й бригады ведут огонь по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на новгородском (нью-йоркском) направлении. Обстановку на этом участке фронта в пятницу, 7 июля, показал корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

«Минометчики из 132-й бригады на новгородском, оно же — нью-йоркское направление, готовятся открыть по плановым целям. Огонь сейчас постоянно ведется с корректировкой с воздуха. Это уже практически стандарт — 99% огневых задач выполняются именно таким образом», — сообщил корреспондент.

Как только военные совершают выстрел, информация о залпе сразу передается воздушному наблюдателю. Продолжительность полета мины составляет порядка 40 секунд, за это время корректировщик сможет навести квадрокоптер для наблюдения за попаданием и вычислить поправки и необходимые установки, рассказал Астрахань.

Время осуществления одного выстрела может занять всего несколько секунд, однако для этого требуются минуты кропотливой математической работы, уточнил военкор.

4 июля корреспондент «Известий» Александр Сафиулин побывал на позициях танкистов 1-го Донецкого армейского корпуса и показал их работу на авдеевском направлении. Как отметил корреспондент, на этом участке танки постоянно работают по позициям ВСУ, а корректировка стрельбы происходит с помощью беспилотников.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».