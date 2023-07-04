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Военкор «Известий» показал работу танкистов на авдеевском направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин побывал на позициях танкистов 1-го Донецкого армейского корпуса на авдеевском направлении.

«Экипаж готов к работе, получил задачу, выдвигается к месту стрельбы, будет бить с закрытой позиции. Так происходит постоянно», — рассказал журналист 4 июля.

Танк работает по укрепленным позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Направление стрельбы корректируется с помощью беспилотника, который наблюдает за противником с высоты.

Танкист с позывным Большой рассказал, что его экипаж способен поражать технику, пехоту и опорные пункты.

«Работаем по любым целям. Сейчас работы чуть побольше стало, противник чуть побольше активизировался. Но вообще сложностей никаких нет. Каждый член экипажа знает свое дело», — рассказал военный.

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Ранее в этот день корреспондент «Известий» Кирилл Ольков сообщил, что российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ под Угледаром. Как отметил корреспондент, 72-я механизированная бригада ВСУ настойчиво пытается вскрыть российскую оборону под городом. Однако танковые экипажи работают с закрытых позиций и наносят точечные удары по позициям ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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