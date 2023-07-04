Военкор «Известий» показал работу танкистов на авдеевском направлении
Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин побывал на позициях танкистов 1-го Донецкого армейского корпуса на авдеевском направлении.
«Экипаж готов к работе, получил задачу, выдвигается к месту стрельбы, будет бить с закрытой позиции. Так происходит постоянно», — рассказал журналист 4 июля.
Танк работает по укрепленным позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Направление стрельбы корректируется с помощью беспилотника, который наблюдает за противником с высоты.
Танкист с позывным Большой рассказал, что его экипаж способен поражать технику, пехоту и опорные пункты.
«Работаем по любым целям. Сейчас работы чуть побольше стало, противник чуть побольше активизировался. Но вообще сложностей никаких нет. Каждый член экипажа знает свое дело», — рассказал военный.
Ранее в этот день корреспондент «Известий» Кирилл Ольков сообщил, что российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ под Угледаром. Как отметил корреспондент, 72-я механизированная бригада ВСУ настойчиво пытается вскрыть российскую оборону под городом. Однако танковые экипажи работают с закрытых позиций и наносят точечные удары по позициям ВСУ.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».