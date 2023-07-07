Вице-спикер Госдумы Даванков предложил разработать стандарт шаурмы

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил создать рекомендации по приготовлению шаурмы. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает пресс-служба «Новых людей».

«Сегодня у нас нет стандарта «правильной» шаурмы, поэтому каждый готовит ее как хочет. Сегодня обратился в Роспотребнадзор и предложил разработать рекомендации по приготовлению шаурмы. Или в Петербурге — шавермы. Нужно определить полезные ингредиенты и исключить все вредные», — цитирует слова депутата «РИА Новости».

По его мнению, официальные рекомендации по составу шаурмы тоже отсутствуют, поэтому некоторые производители добавляют больше вредных продуктов.

Ранее, 19 июня, суд отправил под домашний арест владельца кафе, в котором 62 человека отравились шаурмой. Уточняется, что с признаками отравления за медпомощью обратились 62 человека, из них 29 госпитализированы, в том числе пять детей.