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Жительница Магаданской области отдала мошенникам 2,5 млн рублей

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В Магаданской области возбуждено уголовное дело по факту дистанционного мошенничества. Лжеброкеры выманили у 56-летней женщины 2,5 млн рублей.

По словам потерпевшей, ей позвонил незнакомец, который представился сотрудникам брокерской компании. Он предложил женщину получить дополнительный заработок от инвестиций. Под руководством злоумышленника жительница Колымы установила на телефон различные программы и в течение двух недель перечисляла денежные средства на посторонние счета. Об этом пишет ИА MagadanMedia.

Потерпевшая не получила обещанную прибыль и не смогла вернуть собственные средства. Она обратилась в полицию. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества.

В Якутии жертвой дистанционного мошенничества стал сотрудник банка. Злоумышленники убедили его, что на имя потерпевшего кто-то пытается оформить кредиты. Потерпевший перечислил около 1,8 млн рублей.

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