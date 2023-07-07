Сотрудник банка лишился 1,8 млн рублей из-за мошенников в Якутии
В Якутии проводится проверка по факту телефонного мошенничества в отношении сотрудника банка. Потерпевший лишился около 1,8 млн рублей.
По данным ИА SakhaNews, 24-летнему мужчине позвонил незнакомец, который представился следователем. Он заявил, что действует в рамках возбужденного уголовного дела по факту оформления генеральной доверенности на имя потерпевшего. Получив доверенность, злоумышленники якобы пытаются оформить на него кредит.
После лжеследователя с якутянином связался «сотрудник» Центробанка. Он убедил потерпевшего оформить кредиты в четырех банках и перечислить средства на посторонние счета, пишет ИА YakutiaMedia.
В Астрахани передано в суд уголовное дело в отношении группы интернет-мошенников. Злоумышленники создавали в соцсетях онлайн-магазины и продавали несуществующие товары. Общий ущерб составил 500 тыс. рублей.