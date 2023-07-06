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Группу интернет-мошенников будут судить в Астрахани

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В Астрахани прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении группы лиц, которые обвиняются в интернет-мошенничестве. Обвиняемые создавали интернет-магазины в соцсетях, но покупатели не получали товары.

По версии следствия, в состав группы вошли пять жителей Москвы, Ставропольского края и Ростова-на-Дону. Они создавали онлайн-магазины и выставляли объявления о продаже одежды и обуви. Об этом сообщает «Астрахань 24».

Получив деньги, «продавцы» прекращали общение с покупателями и не отправляли товары. Жертвами мошенников стали жители многих регионов, общий ущерб превысил 500 тыс. рублей. Имущество обвиняемых арестовано, принимаются меры по возмещению ущерба.

Уголовное дело было возбуждено по факту мошенничества, совершенного организованной группой. Материалы дела направлены в Советский районный суд Астрахани.

В Тульской области в суд передано уголовное дело в отношении курьера телефонных мошенников. Он приезжал к пенсионерам и забирал у них деньги для якобы попавших в ДТП родственников.

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