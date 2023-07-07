Взрыв на заводе «Промсинтез» мог произойти из-за нарушения техники безопасности

Причиной взрыва на заводе «Промсинтез» в городе Чапаевске Самарской области могло стать нарушение техники безопасности. Об этом сообщили 7 июля в экстренных службах.

«Предварительно установлено, что к взрыву привело нарушение техники безопасности при выполнении демонтажа трубопровода», — сказал собеседник ТАСС.

Взрыв произошел на трубопроводе на территории предприятия «Промсинтез» в Чапаевске около 11 часов утра во время проведения ремонтных работ. При происшествии шесть человек погибли, еще двое пострадали. О последующем возгорании не сообщалось. Разрушений в результате произошедшего нет.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил о начале расследования ЧП. По его словам, сейчас компетентные специалисты разбираются в ситуации, они определят и выяснят причины трагедии.

Завод «Промсинтез» занимается производством взрывчатых веществ.