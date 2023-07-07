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Американские компании существенно увеличили прибыль в России в 2022 году

Bloomberg: PepsiCo, Mars и Mondelez в 2022 году существенно увеличили прибыль в России
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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Выручка оставшихся в России американских компаний — PepsiCo, Mars и Mondelez — в 2022 году существенно выросла. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, выручка российского подразделения Mondelez, которая наиболее широко известна потребителю брендом шоколада Alpen Gold, выросла в 2022 году на 38% (до 92 млрд рублей), в результате чистая прибыль компании «выросла вдвое» по сравнению с 2021 годом.

У российской дочки Mars доходы увеличились на 14% по сравнению с 2021 годом (до 177 млрд рублей), а чистая прибыль выросла на 58% и составила 27 млрд рублей. А выручка PepsiCo на территории России возросла на 16%, чистая прибыль «увеличилась в четыре раза». В результате доля российских продаж в глобальной чистой выручке компании составила 5%.

Основными причинами роста агентство называет изменения в ценовой политике, рост объемов сбыта вследствие ухода конкурентов, а также сокращение расходов на рекламу в РФ.

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Ранее, 18 июня, корреспондент Sky News Диана Мэгней отметила, что западный бизнес продолжает работать в России, несмотря на все введенные санкции. Она сообщила, что российская экономика справляется с санкциями, открывая торговые точки с российскими названиями брендов, которые, вероятно, «торгуют произведенными в России товарами».

До этого, 16 июня, президент России Владимир Путин, что Россия никогда и никого не выгоняла с российского рынка. По его словам, мощным стимулом для бизнеса в стране стало замещение транснациональных корпораций, которые ушли с российского рынка, так как не смогли устоять под мощным давлением зарубежных политических элит.

Уход зарубежных компаний из РФ последовал на фоне санкций, введенных против Москвы после начала специальной операции по защите Донбасса, проводимой РФ с 24 февраля 2022 года

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