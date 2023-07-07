В Кремле оценили заявление Миллера о возможном прекращении контактов с «Нафтогазом»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал достаточно аргументированным заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что Россия может ввести санкции против украинской компании «Нафтогаз», если та продолжит недобросовестные действия против РФ.

Отвечая на вопрос журналистов 7 июля, действительно ли Россия рассматривает возможность санкций против «Нафтогаза», пресс-секретарь президента РФ ответил, что это не исключено, а изложенные Миллером причины были весьма аргументированы.

«Будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация. Будем очень внимательно отслеживать ситуацию, не позволим ущемлять наши интересы», — сказал Песков.

Накануне Миллер напомнил, что «Нафтогаз» продолжает попытки организовать судебные разбирательства в отношении транзита российского газа в Европу, при этом украинский холдинг сам является нарушителем контрактных обязательств.

Глава «Газпрома» уточнил, что «Нафтогаз» требует оплату за транзит газа на станции «Сохрановка», но не принимает российский ресурс.

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После присоединения Крыма к России в марте 2014 года по итогам референдума компания «Укрнафта», часть активов которой принадлежит «Нафтогазу», лишилась прав собственности на заправки на полуострове.

Опираясь на договор между правительствами России и Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года, компания подала жалобу в 2016 году в международный арбитраж в Гааге. 16 апреля 2019 года международный арбитраж обязал Москву выплатить «Укрнафте» $44 млн за 16 автозаправок в Крыму и возместить расходы в $3,5 млн.

22 июня текущего года стало известно, что «Нафтогаз» начал процедуру принудительного взыскания с России $5 млрд в рамках решения гаагского суда о компенсации за якобы утраченные активы в Крыму.

Песков тогда указал, что юридические аспекты планов холдинга Украины взыскать с России компенсацию будут прорабатываться.