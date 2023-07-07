Реклама
Прямой эфир
Политика
Песков сообщил о интересе Кремля к переговорам Эрдогана и Зеленского в Стамбуле
Мир
Депутат Европарламента назвал возможным мир на Украине только на условиях России
Политика
В Кремле заявили об открытости России для переговоров по конфликту на Украине
Происшествия
В Самарской области шесть человек погибли при взрыве на заводе «Промсинтез»
Авто
В Петербурге открыли первый в России автосалон Lada Sport
Экономика
В Кремле заявили о хороших экономических показателях РФ
Общество
В Донецке начнет действовать карта «Тройка»
Общество
Число погибших при разрушении Каховской ГЭС выросло до 55
Мир
Власти Днепропетровской области сообщили о пожаре на предприятии после взрывов
Политика
В Госдуме указали на бессмысленность совершения диверсий на ЗАЭС со стороны РФ
Общество
Рестораны «Кафе Пушкинъ» и «Турандот» заявили о работе в обычном режиме
Авто
В Костроме стартовало производство первых российских систем ABS и ESP
Сюжет:

В Кремле оценили заявление Миллера о возможном прекращении контактов с «Нафтогазом»

0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал достаточно аргументированным заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что Россия может ввести санкции против украинской компании «Нафтогаз», если та продолжит недобросовестные действия против РФ.

Отвечая на вопрос журналистов 7 июля, действительно ли Россия рассматривает возможность санкций против «Нафтогаза», пресс-секретарь президента РФ ответил, что это не исключено, а изложенные Миллером причины были весьма аргументированы.

«Будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация. Будем очень внимательно отслеживать ситуацию, не позволим ущемлять наши интересы», — сказал Песков.

Накануне Миллер напомнил, что «Нафтогаз» продолжает попытки организовать судебные разбирательства в отношении транзита российского газа в Европу, при этом украинский холдинг сам является нарушителем контрактных обязательств.

Глава «Газпрома» уточнил, что «Нафтогаз» требует оплату за транзит газа на станции «Сохрановка», но не принимает российский ресурс.

Фактор газа: история конфликтов вокруг российских энергоносителей
Опыт противостояния с РФ в газовой сфере не заставил Европу одуматься

После присоединения Крыма к России в марте 2014 года по итогам референдума компания «Укрнафта», часть активов которой принадлежит «Нафтогазу», лишилась прав собственности на заправки на полуострове.

Опираясь на договор между правительствами России и Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года, компания подала жалобу в 2016 году в международный арбитраж в Гааге. 16 апреля 2019 года международный арбитраж обязал Москву выплатить «Укрнафте» $44 млн за 16 автозаправок в Крыму и возместить расходы в $3,5 млн.

22 июня текущего года стало известно, что «Нафтогаз» начал процедуру принудительного взыскания с России $5 млрд в рамках решения гаагского суда о компенсации за якобы утраченные активы в Крыму.

Песков тогда указал, что юридические аспекты планов холдинга Украины взыскать с России компенсацию будут прорабатываться.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023