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В Госдуме указали на бессмысленность совершения диверсий на ЗАЭС со стороны РФ

Депутат Водолацкий: ЗАЭС нужна России для нормализации жизни в новых регионах
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Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
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Россия вложила огромные средства в нормализацию работы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), поэтому ей невыгодно проводить диверсии на объекте. Об этом 7 июля «Известиям» заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Росатом» уже вложил в ЗАЭС десятки миллионов для того, чтобы обеспечить нормальную работу и контура вокруг станции, и блоков станции. Мы же не сумасшедшие, чтобы выбрасывать деньги на ветер, чтобы диверсии там проводить», — сказал он.

Также парламентарий отметил, что Россия понимает, что любые провокации на ЗАЭС чреваты риском заражения территории.

«Любые провокации вокруг ЗАЭС — это проблема заражения территории на многие сотни километров, пострадают жители как России, так и Украины. Нам как воздух нужна эта станция, поэтому, естественно, мы стараемся сохранить всё, что в дальнейшем будет способствовать налаживанию нормальной и спокойной жизни в освобожденных от нацистов населенных пунктах», — сказал Водолацкий.

Депутат указал на то, что Москва «везде подымает шум», стараясь привлечь внимание и Совета Безопасности ООН, и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к возможным диверсиям на ЗАЭС со стороны Украины.

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22 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил о якобы получении от Службы безопасности Украины информации об изучении российской стороной сценария «террористического акта с выбросом радиации» на ЗАЭС. Он призвал страны обратить внимание на это.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложью такие обвинения в адрес Москвы.

29 июня советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа призвал предпринять дополнительные меры для защиты станции, так как заявление Зеленского может быть признаком подготовки Киевом теракта или удара по ЗАЭС для втягивания НАТО в украинский конфликт.

ЗАЭС находится в Энергодаре, является самой крупной по числу блоков и установленной мощности атомных электростанций в Европе. Объект перешел под контроль РФ после проведенного референдума о воссоединении Запорожской области с Россией. С начала сентября прошлого года за станцией наблюдают члены МАГАТЭ.

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