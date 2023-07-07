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Кипелов раскрыл в шоу «Соль» на РЕН ТВ секрет творческого долголетия

Валерий Кипелов: нужно воспринимать поклонников как друзей, делиться тем, что внутри
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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В новом выпуске музыкального шоу «Соль» на РЕН ТВ в полночь 8 июля покажут масштабный концерт, который посвящен 20-летию группы «Кипелов». Ее фронтмен, легенда отечественного хеви-металл Валерий Кипелов рассказал телеведущим и музыкантам Ричу и Александру Ф. Скляру про секреты творческого долголетия и за что его любит публика.

Лидер рок-группы назвал поклонников своими друзьями, к которым музыкант выходит поделиться тем, что засело внутри. Он не понимает, как можно ставить себя выше слушателей.

Валерий Кипелов — один из основателей и первый вокалист рок-группы «Ария» с 1985 по 2002 год. С 2002 года он является фронтменом рок-группы «Кипелов».

«Хочу заниматься любимым делом как можно дольше»
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Помимо юбилея музыкальной группы, ее основателю 12 июля исполнится 65 лет.

24 мая российский президент Владимир Путин присвоил Кипелову звание заслуженного артиста Российской Федерации. Соответствующий документ опубликовали на портале официального опубликования правовых актов.

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