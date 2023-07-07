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Рогозин: российские бойцы успешно завершили двухдневную операцию по эвакуации Storm Shadow

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Российские военные из добровольческого отряда БАРС-11 и командования подразделения «Царских волков» вытащили с линии соприкосновения британскую крылатую ракету Storm Shadow. Об этом 6 июля сообщил начальник Военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

«Она (ракета. — Ред.) разрушена только частично — упала очень удачно плашмя», — приводит его слова «РИА Новости».

Как уточнил Рогозин, снаряд для удобства транспортировки разделили на части. По его словам, в ракете применена электроника очень высокого уровня, которая выдержала перегрузки при падении.

Рогозин отметил, что операция по эвакуации Storm Shadow заняла два дня. Ракету передали профильным специалистам для изучения его конструкции и начинки.

Небесный сход: ПВО России впервые сбила британскую ракету Storm Shadow
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Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских самолета Су-25 в Донецкой Народной Республике (ДНР), перехватили четыре ракеты Storm Shadow и четыре снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и поразили пункты управления трех украинских бригад.

28 июня ПВО РФ перехватила три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и шесть снарядов РСЗО HIMARS.

Минобороны 24 июня сообщило, что российскими силами был уничтожен склад с крылатыми ракетами Storm Shadow на украинской авиабазе в районе Староконстантинова. Это стало ответом на удар по автомобильному мосту через Чонгарский пролив.

11 мая в минобороны Великобритании подтвердили передачу Украине крылатых ракет Storm Shadow. Кроме того, были переданы танки Challenger 2.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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