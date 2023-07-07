В Уссурийске ввели режим ЧС из-за подтоплений

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели на территории Уссурийского городского округа ввели в четверг, 7 июля. Об этом сообщает агентство PrimaMedia.

В зону ЧС входят Уссурийск, села Боголюбовка, Борисовка, Корсаковка, Кроуновка, Утесное, Кугуки, Яконовка, Линевичи, Пуциловка, поселки Партизан и Тимирязевский, железнодорожная станция Лимичевка и прилегающие районы.

Кроме того, на отдельных участках автодорог ограничено или полностью закрыто движение транспорта.

Накануне стало известно, что в Уссурийске сотрудники ДПС помогли водителям грузовиков, которые застряли в затопленном туннеле под железной дорогой в районе улицы Садовой.

Тогда же в распоряжении «Известий» появилось видео из Приморья, на котором запечатлены подтопленные улицы Уссурийска. Так, из-за обильных осадков под воду полностью ушла проезжая часть на Садовой улице. Похожая ситуация складывается на придомовых участках.