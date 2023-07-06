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Троих водителей вытащили из затопленного тоннеля в Уссурийске

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Сотрудники ДПС помогли водителям грузовиков, которые застряли в затопленном туннеле под железной дорогой в районе улицы Садовой в Уссурийске. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу городского отдела МВД России.

Вытащить из воды водителей, чьи транспортные средства не могли преодолеть затопленный участок автодороги, помог командир отдельной роты ДПС ГИБДД, подполковник полиции Александр Ребенчук на патрульной машине.

Также сотрудники Госавтоинспекции помогают автомобилистам в поиске и возврате госномеров, утерянных при проезде затопленных мест. Помимо этого, они оказывают содействие в восстановлении номера, если он безвозвратно утерян.

В сложившейся ситуации правоохранители продолжают нести службу в усиленном режиме. В зоны подтопления направлены дополнительный патруль, а на случай осложнения обстановки создан резерв сил и средств ГИБДД.

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