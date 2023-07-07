Замещающие семьи смогут рассчитывать на статус многодетных по новым стандартам

Статус многодетных получат все замещающие семьи вне зависимости от формы устройства ребенка, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минтруда.

«Нормы указа будут распространяться и на усыновленных детей в составе многодетной, так как различия между усыновленными и кровными детьми, в соответствии с Семейным кодексом РФ, нет. Кроме того, такой статус получат и замещающие семьи, вне зависимости от формы устройства ребенка в них», — пояснили «Известиям» в министерстве.

Предоставлять такой статус в РФ хотят всем семьям, где воспитываются три и более детей до 18 лет либо до 23 лет, если ребенок продолжает обучение на очной форме. Соответствующий проект указа о едином подходе к определению этого статуса уже подготовили в Минтруде, рассказали «Известиям» в ведомстве. В дальнейшем его рассмотрят в правительстве, а после документ должен подписать президент.

Сейчас статус таких семей и меры поддержки для них решают сами регионы, и часто местные власти определяют критерии по-разному: если на Камчатке семья остается многодетной до достижения первенцем 21 года при определенных условиях, то в Липецкой области — до 24 лет старшего ребенка, пояснила член Ассоциации юристов России Эмма Казгериева. Неодинаковы и меры поддержки: если федеральная помощь в виде досрочного выхода на пенсию для матери полагается всем многодетным, то региональные льготы отличаются.

Единственным документом федерального уровня, в котором оговаривается поддержка таких семей, стал президентский указ № 431 «О мерах социальной поддержки многодетных семей» от 5 мая 1992 года. Именно он дает региональным властям полномочия определять категории семей, которые относятся к таковым и нуждаются в дополнительной социальной поддержке «с учетом национальных и культурных особенностей в социально-экономическом и демографическом развитии региона».

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