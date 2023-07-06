Двое детей пострадали в результате массового ДТП в Ульяновске. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Авария с участием грузовика и семи легковых автомобилей произошла на Сельдинском шоссе.

По предварительным данным, водитель «КамАЗа» врезался в движущуюся перед ним машину Kia Rio, после чего столкнулся с иномаркой Datsun, которая от удара наехала на Hyundai Solaris. Травмы получили пассажиры Datsun — дети 2014 и 2021 годов рождения.

Уточняется, что в это время автомобиль Kia Rio наехал на Renault Logan и Lada Vesta. Это привело к столкновению Lada Vesta с Kia Soul, а затем уже Kia Soul и Toyota Camry.

Накануне вечером стало известно, что в результате ДТП с легковушкой и машиной скорой помощи в Ульяновске пострадал фельдшер.