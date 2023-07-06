Один человек пострадал в ДТП с машиной скорой помощи в Ульяновске
Легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи в Ленинском районе Ульяновска. Один человек получил травмы.
Инцидент произошел вечером 5 июля на улице Карла Маркса. По данным Ulpravda.ru, 33-летний водитель медицинского автомобиля нарушил правило расположения транспортного средства на дороге и столкнулся с машиной Skoda, которая поворачивала налево.
За медицинской помощью обратился фельдшер скорой помощи.
23 июня в Саратовской области машина скорой помощи столкнулась с внедорожником «УАЗ Патриот». Три человека получили травмы.