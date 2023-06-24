Три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи под Саратовом
В результате столкновения машины скорой помощи с внедорожником «УАЗ Патриот» в Саратовской области пострадали три человека. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщил ТАСС помощник главы региональной службы спасения Никита Мухин.
По его словам, инцидент произошел около 23:00 (22:00 мск) у села Вязовка в Татищевском районе.
Собеседник агентства уточнил, что прибывшие спасатели с помощью гидравлического инструмента вызволили мужчину из автомобиля «УАЗ» и передали его специалистам центра медицины катастроф (ЦМК). Также госпитализация потребовалась пассажирам скорой помощи — девушке, находящейся в среднетяжелом состоянии, и мужчине.
В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники ДПС и других экстренных служб. Обстоятельства случившегося выясняются.
Накануне в пресс-службе УМВД по Астраханской области сообщили, что после столкновения с легковым Hyundai опрокинулся автомобиль скорой помощи. До этого скорая проехала перекресток на красный свет с включенной сиреной и проблесковыми маячками. Информация о пострадавших не поступала.