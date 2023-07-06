Шесть человек пострадали при взрыве газа в Кабардино-Балкарии
Шесть человек пострадали в результате взрыва бытового газа в частном доме в Кабардино-Балкарии. Об этом 6 июля сообщило министерство здравоохранения республики.
«В Республиканскую клиническую больницу в ожоговое отделение с травмами различной тяжести доставляются шесть человек, в том числе один ребенок», — сообщил Telegram министерства.
Взрыв произошел в селе Инаркой Терского муниципального района.
С родственниками пациентов встретились врио министра здравоохранения Кабардино-Балкарии Марат Кармов и главный врач Республиканской клинической больницы Хасанби Тетов.
Ранее, 23 июня, один человек пострадал в результате взрыва газа в многоэтажном доме в Каспийске (Дагестан). После этого начался пожар, достигший площади 50 кв. м.