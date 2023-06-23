Один человек пострадал в результате хлопка газа в Каспийске
В результате хлопка газа в девятиэтажном доме в Каспийске пострадал один человек. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщил источник «Известий».
Хлопок спровоцировал пожар, который распространился на площади 50 кв. м. Возгорание удалось ликвидировать.
Кроме того, из-за хлопка были выбиты стекла на кухне.
Ранее, 14 июня, хлопок бытового газа произошел в пятиэтажке под Пермью. Взрывной волной было разрушено остекление в квартирах, повреждена перегородка между квартирами, также загорелись домашние вещи.