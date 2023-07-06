Молния ударила в крыло самолета в Германии

В крыло летящего самолета в Германии ударила молния. Об этом 5 июля сообщил телеканал NDR, приложив соответствующие кадры.

Момент удара заснял на камеру один из пассажиров.

Воздушное судно смогло благополучно приземлиться. На его борту находился детский хор из Фленсбурга.

Ранее, 27 апреля, молния ударила в самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» в ходе выполнения рейса из Москвы в Санкт-Петербург. Повреждение самолета заметили только во время выполнения технических работ — специалисты выявили следы попадания атмосферного электричества на крыльях и фюзеляже.