Молния ударила в летевший из Москвы в Петербург самолет
Молния ударила в самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» в ходе выполнения рейса из Москвы в Санкт-Петербург. Об этом Telegram-канал Aviaincident сообщил в четверг, 27 апреля.
По его данным, инцидент произошел накануне. Airbus A320 вылетел из Домодедово в Пулково. Никто из пассажиров, находившихся на борту, не пострадал, сообщает телеканал «360».
По информации источника, повреждение самолета заметили только во время выполнения технических работ — специалисты выявили следы попадания атмосферного электричества на крыльях и фюзеляже.
В настоящее время эксперты ведут оценку повреждений Airbus A320. При этом в «Уральских авиалиниях» об ударе молнии официально не сообщали.
Ранее, 28 января, молния ударила в самолет турецкой авиакомпании AnadoluJet во время посадки в аэропорту Антальи. Борт благополучно приземлился, никто не пострадал.