Молния ударила в самолет во время посадки в Анталье
Во время посадки в аэропорту Антальи в Турции в ночь на 28 января молния ударила в самолет местной авиакомпании AnadoluJet. Борт благополучно приземлился, никто не пострадал, передает телеканал ТРТ.
Сообщается, что вечером 27 января в Анталье был объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за непогоды — ливней с грозами, шторма в море и ураганного ветра.
В Кемере скорость ветра достигала 153 км/ч, в районе Коньяалты Антальи — 100 км/ч. Также высота волн в море превышала 5 м.
1 мая прошлого года стало известно об ударе молнии в самолет, который выполнял рейс Газиантеп – Стамбул. Сообщалось, что, «пока пассажиры самолета паниковали из-за удара молнии, пилот самолета <...> совершил вынужденную посадку в аэропорту Аданы».