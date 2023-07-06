Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия и Китай договорились укреплять взаимодействие в борьбе с ЧС
Общество
Сальдо заявил об отсутствии существования Каховского водохранилища из-за ЧП на ГЭС
Общество
Член банды Басаева получил 13,5 года колонии за нападение на военных в 2000 году
Происшествия
ВСУ нанесли удар «Градами» по Петровскому району Донецка
Туризм
Первые безвизовые тургруппы между РФ и КНР запустят в конце июля
Мир
Глава МИД Венгрии заявил об ультиматуме Киеву по поставками вооружения
Происшествия
В Кировской области самолет Ан-2 совершил аварийную посадку
Общество
Больные менингитом сотрудники OZON находятся в удовлетворительном состоянии
Общество
Следователи начали проверку после гибели двух работников Ozon на Урале
Мир
Канцелярия Эрдогана подтвердила встречу турецкого лидера с Зеленским
Мир
СБУ вновь заподозрила блогера Шария в госизмене
Мир
Небензя назвал поставку США кассетных боеприпасов Украине очередным шагом к эскалации

Эколог назвал опасные последствия природного феномена Эль-Ниньо

Эколог Пинаев: природный феномен Эль-Ниньо грозит потопами и ураганами
0
Фото: REUTERS/John Vizcaino
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Природный феномен потепления экваториального тихоокеанского течения, о высокой вероятности формирования которого предупредили ученые, — так называемое явление Эль-Ниньо — грозит серьезными последствиями, в том числе потопами и ураганами. Об этом в разговоре с «Известиями» 6 июля рассказал доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции РУДН Владимир Пинаев.

4 июля 2023 Всемирная метеорологическая организация (ВМО) объявила, что впервые за семь лет в тропической зоне Тихого океана установились условия Эль-Ниньо, что создает предпосылки для вероятного резкого повышения глобальной температуры и разрушительных погодных и климатических условий. Отмечалось, что вероятность продолжения Эль-Ниньо во второй половине 2023 года составляет 90%.

Как отметил Пинаев, предыдущий крупный Эль-Ниньо был зарегистрирован в 2016 году — «пока что самом жарком в истории наблюдений».

По его словам, данное явление в первую очередь грозит увеличением температур и количеством осадков. Следствием увеличения температур могут стать участившиеся, например, лесные пожары. Обильные осадки могут вызвать сели в горных регионах и подтопления территорий. Также возможны ураганы.

«Национальные метеорологические организации усилят наблюдения за этим природным явлением, а организации отвечающие за реагирование на чрезвычайные ситуации должны быть переведены в режим повышенной готовности. В то же время следует учесть вероятность развития «положительного сценария» — какие-то регионы это явление может не затронуть или затронуть слабо», — добавил Пинаев.

В свою очередь, доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции РУДН Татьяна Ледащева отметила, что необходимо быть готовыми реагировать на возможные катаклизмы, снижать возможный ущерб и последствия.

«Прогнозы — это всегда вероятность. Вероятность природных катаклизмов, определенная на основании современных знаниях климатологии, метеорологии, атмосферной физики, гидрологии — велика. И также нельзя забывать о катаклизмах не климатического характера — землетрясения, извержения вулканов — это тоже события вероятные. Есть различные предупреждения по сейсмоопасным зонам, конечно, тоже вероятностные. Гарантировать, что что-то случится вот именно в этом году или ровно через два года — невозможно», — подчеркнула Ледащева.

Войти в топь: российские болота спасут мир от глобального потепления
Торфяники Сибири могут стать главным накопителем углекислого газа на планете

Ранее, 8 июня, исследователи пришли к выводу, что за декаду 2013–2022 годов потепление, вызванное человеческой деятельностью, ускорилось опасными темпами и планета стала жарче на 0,2 градуса. Подобный рост объясняют выбросов парниковых газов, которые также били исторические максимумы в обозначенный период.

До этого, 22 мая, климатолог Алексей Кокорин заявил, что глобальные температуры могут стать рекордно высокими в 2025 или 2026 году. Он уточнил, что, если на планете произойдет мощное извержение вулкана, рекордно жарких температур может не случиться. Попадание пепла в стратосферу приведет к антипарниковому эффекту и глобальному похолоданию, добавил специалист.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023