Эколог назвал опасные последствия природного феномена Эль-Ниньо

Природный феномен потепления экваториального тихоокеанского течения, о высокой вероятности формирования которого предупредили ученые, — так называемое явление Эль-Ниньо — грозит серьезными последствиями, в том числе потопами и ураганами. Об этом в разговоре с «Известиями» 6 июля рассказал доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции РУДН Владимир Пинаев.

4 июля 2023 Всемирная метеорологическая организация (ВМО) объявила, что впервые за семь лет в тропической зоне Тихого океана установились условия Эль-Ниньо, что создает предпосылки для вероятного резкого повышения глобальной температуры и разрушительных погодных и климатических условий. Отмечалось, что вероятность продолжения Эль-Ниньо во второй половине 2023 года составляет 90%.

Как отметил Пинаев, предыдущий крупный Эль-Ниньо был зарегистрирован в 2016 году — «пока что самом жарком в истории наблюдений».

По его словам, данное явление в первую очередь грозит увеличением температур и количеством осадков. Следствием увеличения температур могут стать участившиеся, например, лесные пожары. Обильные осадки могут вызвать сели в горных регионах и подтопления территорий. Также возможны ураганы.

«Национальные метеорологические организации усилят наблюдения за этим природным явлением, а организации отвечающие за реагирование на чрезвычайные ситуации должны быть переведены в режим повышенной готовности. В то же время следует учесть вероятность развития «положительного сценария» — какие-то регионы это явление может не затронуть или затронуть слабо», — добавил Пинаев.

В свою очередь, доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции РУДН Татьяна Ледащева отметила, что необходимо быть готовыми реагировать на возможные катаклизмы, снижать возможный ущерб и последствия.

«Прогнозы — это всегда вероятность. Вероятность природных катаклизмов, определенная на основании современных знаниях климатологии, метеорологии, атмосферной физики, гидрологии — велика. И также нельзя забывать о катаклизмах не климатического характера — землетрясения, извержения вулканов — это тоже события вероятные. Есть различные предупреждения по сейсмоопасным зонам, конечно, тоже вероятностные. Гарантировать, что что-то случится вот именно в этом году или ровно через два года — невозможно», — подчеркнула Ледащева.

Ранее, 8 июня, исследователи пришли к выводу, что за декаду 2013–2022 годов потепление, вызванное человеческой деятельностью, ускорилось опасными темпами и планета стала жарче на 0,2 градуса. Подобный рост объясняют выбросов парниковых газов, которые также били исторические максимумы в обозначенный период.

До этого, 22 мая, климатолог Алексей Кокорин заявил, что глобальные температуры могут стать рекордно высокими в 2025 или 2026 году. Он уточнил, что, если на планете произойдет мощное извержение вулкана, рекордно жарких температур может не случиться. Попадание пепла в стратосферу приведет к антипарниковому эффекту и глобальному похолоданию, добавил специалист.