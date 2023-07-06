Японская компания анонсировала самую маленькую в мире камеру с дисплеем

Японская компания GatherTech представила самую маленькую в мире цифровую камеру MiniCa с дисплеем. Об этом 6 июля сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на издание GizmoChina.

Камера размером со спичечный коробок (40 на 47 на 36 мм) весит всего 17 г. Несмотря на миниатюрные габариты, она оснащена сенсором, который способен делать фотографии с разрешением 3760 на 2128 пикселей. Также у камеры есть видоискатель — 0,96-дюймовый экран.

Кроме того, MiniCa может записывать видео с размером кадра 1920 на 1080 пикселей. Все файлы сохраняются на съемную карту памяти типа microSD. Устройство может работать до 60 минут благодаря аккумулятору на 180 мАч.

В компании утверждают, что MiniCa является самой маленькой и легкой цифровой камерой с дисплеем. GatherTech еще не наладила производство устройства, хотя у нее уже имеются рабочие экземпляры. Компания собирает средства для этих целей на японской краудфандинговой платформе Green Funding. MiniCa сейчас можно приобрести за 6 585 иен, выступив в роли инвестора (примерно $46).

Краудфандинговая кампания продлится до 31 июля. GatherTech запрашивала на производство MiniCa оди1 млн иен, однако уже собрала почти в полтора раза больше, отмечает издание.

В июне сообщалось, что самую маленькую сумку в мире продали на аукционе более чем за $63 тыс. Работа была выполнена нью-йоркским художественным коллективом. Сумочка настолько мала, что едва заметна человеческому глазу.